Iranul a indicat condițiile pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigație

Iranul nu va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navigație până când SUA nu vor accepta condițiile Teheranului. Acest lucru a fost declarat de președintele Majlisului iranian (parlament unicameral), Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Atât timp cât aceste condiții nu vor fi îndeplinite, drepturile legitime ale poporului iranian nu vor fi recunoscute, iar angajamentele americanilor nu vor fi respectate, nu va exista nici cea mai mică posibilitate de revenire la condițiile anterioare ale negocierilor și de deschidere a Strâmtorii Ormuz”, citează serviciul de presă al parlamentului declarațiile sale, transmite media.az

Anterior, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, a declarat că autoritățile iraniene au transmis SUA, prin intermediul mediatorilor qatarezi, condițiile pentru încetarea războiului și așteaptă răspunsul președintelui american Donald Trump.