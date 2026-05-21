21 Mai 2026, 12:56
Iranul a început să examineze noua propunere de pace a SUA

Iranul a primit de la SUA ultima propunere de până acum pentru soluționarea conflictului și a început să o analizeze.

Despre acest lucru a anunțat reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghai, transmite Nour News. El a precizat că părțile schimbă opinii pe baza proiectului inițial al acordului, care cuprinde 14 puncte.

SUA au transmis Iranului o inițiativă de pace prin intermediul Pakistanului. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să aștepte câteva zile pentru decizia părții iraniene. El a amenințat cu reluarea acțiunilor militare în cazul în care Iranul va refuza acordul.

Din 8 aprilie, între SUA și Iran este în vigoare un regim de încetare a focului. Prima rundă de negocieri dintre delegațiile americane și iraniene nu a dus la un acord de pace. Potrivit postului de televiziune „Al-Arabiya”, noile negocieri ar putea avea loc cel mai devreme la sfârșitul lunii mai.

