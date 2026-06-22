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22 Iunie 2026, 22:23
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Iranul a crescut exporturile prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a crescut volumul livrărilor deschise de petrol prin Strâmtoarea Ormuz la maxim, pe măsură ce activitatea de navigație crește, iar Teheranul și Washingtonul caută să încheie un acord de pace durabil.

Iranul a crescut exporturile prin Strâmtoarea Ormuz.
Iranul a crescut exporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 6 milioane de barili de petrol se află pe trei supertancuri sancționate de SUA — Elva, Virgo și Vigor, care au intrat în strâmtoare în dimineața zilei de luni, 22 iunie, relatează Bloomberg.

Toate se îndreaptă către apele din apropierea Singapore, unde petrolul iranian este transferat pe nave care urmează să ajungă în China.

Pe lângă mișcarea tancurilor iraniene, traderii evaluează și alte semne. Printre acestea se numără Qatar, care returnează tancuri goale pentru GNL, pregătindu-se pentru reluarea livrărilor, iar Kuweit solicită clienților să ridice produsele petroliere din porturile din golf.

Trei nave iraniene, potrivit unei surse, au plecat de pe insula Khark — principalul terminal petrolier al Iranului. Acest volum se adaugă exportului recent de aproximativ 20 milioane de barili din Chabahar. Mișcările au avut loc după ridicarea blocadei SUA, care a fost în vigoare din mijlocul lunii aprilie, consideră agenția.

Bloomberg scrie, de asemenea, că vânzătorii de petrol iranian către China au redus prețurile: traderii și intermediarii oferă reduceri la loturile spot de petrol Light iranian pentru livrări în iulie, comparativ cu prețurile de dinaintea încheierii acordului temporar.

Traficul în strâmtoare se intensifică: în weekend, mai multe tancuri încărcate au ieșit în Golful Oman, deși unele au oprit transponderele. Alte trei nave Suezmax cu 2,7 milioane de barili de petrol irakian și saudit au început să emită semnale în Golful Oman. Apariția lor sugerează că au trecut prin strâmtoare fără a transmite coordonatele.

Traderii au urmărit, de asemenea, navele goale care intră în golf, deoarece exportatorii încearcă să crească producția în contextul lipsei capacităților de depozitare. Un supertanc gol a apărut în golf după ce a oprit transmițătorul, iar altul a intrat de-a lungul coastei Omanului.

Patru tancuri goale pentru GNL, ce au legătură cu Qatarul, au fost înregistrate traversând strâmtoarea luni. În cazul unui succes, aceasta va fi o performanță record pentru o singură zi de la începutul războiului, notează Bloomberg.

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