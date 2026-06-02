Iranul a anunțat planuri de „naționalizare” a Strâmtorii Ormuz.

„Când petrolul a fost naționalizat, istoria a apreciat importanța acestei decizii în acea perioadă. Astăzi vrem să naționalizăm Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Gudarzi, transmite isna.ir.

Declarația deputatului face referire la evenimentele din 1951, când, la inițiativa prim-ministrului Mohammad Mosaddegh, în Iran a fost realizată naționalizarea industriei petroliere. Atunci autoritățile țării au stabilit controlul de stat asupra sectorului petrolier și gazier.

La 1 iunie, Iranul a suspendat negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban. Potrivit presei, grupul de negociatori iranieni încetează schimbul de texte cu Washingtonul prin intermediari, din cauza continuării crimelor Israelului în Liban și încălcării armistițiului pe toate fronturile.

Iranul a anunțat că Teheranul nu va relua negocierile cu SUA până când Israelul nu va înceta operațiunea militară în Liban și nu-și va retrage armata de pe teritoriul țării.

De asemenea, în Iran s-a comunicat despre pregătirea de a închide complet Strâmtoarea Ormuz și de a intensifica acțiunile în Strâmtoarea Bab-el-Mandeb, pentru a „pedepsi” Israelul și aliații săi pentru acțiunile lor împotriva Libanului.