Iranul a anunțat încetarea atacurilor asupra Israelului și a lansat un ultimatum.

După schimbul de lovituri cu Israelul, conducerea militară a Iranului a anunțat încetarea operațiunilor militare, transmite rbc.ua.

În același timp, Teheranul a amenințat cu „măsuri mai dure și mai devastatoare decât înainte”, dacă Israelul „își va continua operațiunea în sudul Libanului sau va efectua noi atacuri”.

În seara zilei de 7 iunie, Iranul a lansat cel puțin trei valuri de rachete balistice pe teritoriul Israelului, pentru prima dată din aprilie. Armata israeliană a interceptat aproximativ zece rachete, fără rapoarte despre victime în urma loviturilor directe.

După aceste atacuri, președintele Donald Trump a discutat telefonic cu premierul Benjamin Netanyahu și l-a îndemnat să se abțină de la un răspuns militar imediat, argumentând că negocierile cu Iranul se află, în opinia sa, într-o fază finală.

Israelul nu a fost de acord cu această poziție. În dimineața zilei de 8 iunie, forțele israeliene au lovit lansatoare de rachete și obiective militare în regiunile vestice și centrale ale Iranului.