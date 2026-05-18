Point
18 Mai 2026, 11:38
812
Iranul a amenințat că va distruge bazele SUA din Golful Persic

Bazele militare ale SUA din partea de sud a Golfului Persic „vor fi dezactivate”, a declarat reprezentantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Ebrahim Zolfaghari.

El a promis că autoritățile iraniene „vor construi o nouă ordine”.

„În ultimele 24 de ore, Forțele Navale ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice nu au permis niciunei nave să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. În viitorul apropiat, toate bazele militare americane din partea de sud a Golfului Persic vor fi dezactivate”, a declarat Zolfaghari, informează Fox News.

La sfârșitul lunii februarie, Iranul a închis trecerea prin Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile din partea SUA și Israelului. Blocada strâmtorii are un impact negativ asupra piețelor energetice mondiale: prețul petrolului rămâne în jur de 100 de dolari pe baril, iar multe țări se confruntă cu un deficit în creștere de combustibil. SUA, în replică, blochează porturile iraniene pentru a priva Teheranul de venituri.

Sursă
