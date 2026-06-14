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14 Iunie 2026, 10:45
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Iranul a acceptat să nu perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz în cadrul acordului cu SUA

Blocada SUA va fi ridicată simultan cu redeschiderea strâmtorii, a declarat pentru un post de televiziune un înalt oficial american. Următoarea etapă va fi deminarea căilor navigabile.

Iranul a acceptat să nu perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz în cadrul acordului cu SUA.
Iranul a acceptat să nu perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz în cadrul acordului cu SUA.

Iranul a acceptat să nu perceapă taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul unui acord de reglementare cu SUA, raportează Fox News, citând un oficial american de rang înalt.

„Credem că avem un acord. Este un acord excelent și foarte puternic”, a declarat interlocutorul pentru postul de televiziune.

Potrivit acestuia, Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz fără a percepe taxe. Oficialul a menționat că blocada impusă de Statele Unite va fi ridicată simultan cu redeschiderea strâmtorii, iar etapa următoare se va concentra pe deminarea căilor navigabile.

SUA și Iranul au convenit asupra textului unui memorandum de înțelegere, însă documentul trebuie încă să primească aprobarea finală a părților, a anunțat vineri, 12 iunie, Axios, citând surse.

Potrivit publicației, Iranul se angajează să nu dezvolte arme nucleare și să reglementeze problema rezervelor de uraniu îmbogățit. Unul dintre elementele acordului ar putea fi reducerea nivelului de îmbogățire a uraniului sub controlul inspectorilor ONU.

Memorandumul prevede că deciziile ulterioare privind programul nuclear iranian vor fi luate în cadrul unui acord separat.

Acordul prevede, de asemenea, deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz pentru navigație și restabilirea volumelor de transport la nivelul prebelic în decurs de 30 de zile. Ca răspuns, SUA trebuie să ridice blocada porturilor iraniene.

Anterior, Axios a raportat că după deschiderea strâmtorii Iranul ar putea primi o scutire temporară de sancțiuni și posibilitatea de a exporta petrol timp de 60 de zile. În cazul respectării condițiilor acordului și a progreselor în negocierile ulterioare, relaxările sancțiunilor ar putea fi extinse.

Totodată, părțile nu au soluționat încă problema activelor iraniene înghețate în străinătate. Teheranul solicită acces imediat la o parte din fonduri după semnarea documentului, în timp ce Washingtonul propune eliberarea treptată a fondurilor pe măsură ce condițiile acordului sunt îndeplinite.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că s-a ajuns la un acord pentru încheierea conflictului cu Iranul și pregătirea documentelor pentru semnare. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Bagaei, a declarat că lucrările la textul acordului sunt aproape finalizate în ceea ce privește punctele principale.

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