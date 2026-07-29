Investitorii străini cumpără masiv proprietăți imobiliare în Georgia

Investitorii își schimbă abordarea față de piața imobiliară din Georgia. Acum cumpără apartamente nu individual, ci în loturi mari. Miza este pe un randament rapid și ridicat, de 25–30%.

Piața este deja în creștere. Vânzările în Tbilisi au crescut cu peste o treime în decurs de un an. În acest context, devine tot mai clar un lucru esențial. Georgia se consolidează ca o piață matură de investiții, nu doar un punct pentru achiziții izolate, informează globeinvestagency.com.

Tendința este confirmată și de statistica vânzărilor. Potrivit datelor Colliers Georgia, în iunie au fost vândute în Tbilisi 4.484 de apartamente — cu 34,7% mai multe decât în anul precedent.

Achiziția en-gros oferă investitorului mai multe avantaje simultan. Logica strategiei este clară. Un lot mare de apartamente permite obținerea unor condiții mai bune și a unui randament mai ridicat.

Avantajele acestei abordări sunt evidente:

prețul en-gros de la dezvoltator este mai mic decât cel cu amănuntul

este mai simplu să se organizeze închirierea sistematică

randamentul final al capitalului investit este mai mare

Cu alte cuvinte, amploarea transformă achiziția într-un proiect investițional complet. Nu într-o achiziție unică „pentru sine”.

Cererea rămâne concentrată în două orașe. Interesul investitorilor este aproape în totalitate legat de Tbilisi și Batumi. Alte regiuni aproape că nu apar în solicitări.

În același timp, orașele funcționează după scenarii diferite:

în Tbilisi se cumpără pentru închiriere sistematică pe termen lung

în Batumi se caută un „mix” — închiriere sezonieră și utilizare personală pentru odihnă

Motivul cererii constante în capitală este clar. Aici se resimte lipsa locuințelor construite calitativ, care pot fi închiriate stabil.

În spatele interesului investițional se află și un bonus practic. Și acesta ține de statut. Achiziția de proprietăți în Georgia deschide adesea calea către rezidență. Conform condițiilor din 2026, pragul pentru permisul de ședere prin achiziția de locuințe este de 150.000 de dolari.

Procedura rămâne simplă. Străinului îi este suficient să cumpere o proprietate de suma necesară sau să deschidă o întreprindere individuală pentru a putea solicita permisul de ședere.

Cu alte cuvinte, investitorul primește nu doar venit, ci și o bază pentru statut. Iar acest lucru face Georgia și mai atractivă.