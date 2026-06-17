Structuri legate de miliardarii ruși Roman Abramovici și Arkadi Rotenberg au finanțat proiectele lui Ilan Șor, care se ocupă cu ocolirea sancțiunilor pentru afacerile rusești și cu intervenția în alegeri în străinătate.

Despre acest lucru se menționează în investigația „Noii Gazete Europa”, transmite theins.ru.

După cum au aflat jurnaliștii, prin compania „Diamand Estate”, ce are legătură cu Șor, au trecut sume mari de bani direcționate către diverse proiecte ale antreprenorului, inclusiv către fondul „Eurasia”, pe care autoritățile Moldovei și țările occidentale îl leagă de interferențe în procesele politice din spațiul post-sovietic.

Conform datelor investigației, peste 7 miliarde de ruble (83 milioane de euro) au ajuns în structura lui Șor de la Combinatul Minier și de Îmbogățire Kachkanar, parte a grupului „Evraz”, al cărui cel mai mare acționar este Roman Abramovici. Alte aproximativ 65 miliarde de ruble (774 milioane de euro) au venit prin compania „Business Broker Finance”, care, potrivit „Noii Gazete Europa”, este de asemenea legată de manageri din orbita „Eurasia”.

În plus, jurnaliștii au descoperit transferuri de la companii asociate cu Arkadi Rotenberg. Potrivit investigației, cel puțin 381 milioane de ruble (4,5 milioane de euro) au fost primite de la structuri care acționează în interesul său.

Șor a creat în ultimii ani în Rusia o întreagă infrastructură financiară care ajută la efectuarea plăților internaționale ocolind sancțiunile. Compania sa „A7”, din care 49% aparține băncii de stat Promsviazbank, se ocupă cu organizarea plăților internaționale pentru afacerile rusești. De asemenea, Șor are legătura cu finanțarea unor petroliere ale flotei paralele care transportă petrol rusesc, precum și de proiecte politice în Moldova și Armenia.

Biroul de presă al lui Abramovici a declarat pentru „Noua Gazetă Europa” că omul de afaceri este acționar minoritar al „Eurasia” și nu participă la conducerea operațională a companiei, astfel că nu dispune de informații privind aspectele menționate în solicitarea jurnaliștilor. Reprezentanții lui Șor, Rotenberg și ai altor persoane menționate în investigație nu au răspuns solicitărilor publicației.

Oligarhul și politicianul fugar Ilan Șor locuiește la Moscova, în Moldova fiind condamnat la 15 ani de închisoare într-un dosar privind scoaterea ilegală a circa 1 miliard de dolari din sistemul bancar al țării. După cum a aflat The Insider, în 2024 el a lucrat pentru scăderea ratingului președintei Moldovei Maia Sandu înainte de alegerile prezidențiale.