Invazie în Polonia de șoferi din țările vecine, care caută să cumpere benzină mai ieftină.

Fenomenul a fost semnalat inițial de economiștii PKO Bank Polski SA, după ce datele privind vânzările cu amănuntul au indicat o creștere de 13,4% a consumului de combustibili în luna aprilie, comparativ cu martie. Totuși, analiza internă a băncii arată că tranzacțiile cu carduri ale clienților la benzinării au rămas stabile, ceea ce sugerează că avansul vine din alte surse de cerere, inclusiv companii sau clienți străini, relatează adevarul.ro.

Începând cu aprilie, Polonia a redus taxele pe combustibili și a introdus un mecanism de plafonare a prețurilor, măsuri menite să atenueze impactul creșterii costurilor energetice. Autoritățile de la Varșovia iau în calcul prelungirea schemei până în iunie.

Costul acestui program este estimat la aproximativ 1,6 miliarde de zloți lunar (circa 440 milioane de dolari).

În prezent, un litru de benzină Eurosuper 95 costă în medie 1,49 euro, Polonia situându-se astfel pe locul al doilea în UE la capitolul cele mai mici prețuri, după Malta.

Compania Orlen SA, principalul distribuitor de carburanți din Polonia, susține că fluxul de clienți străini nu a avut un impact semnificativ asupra volumelor sale de vânzări, urmând să ofere detalii suplimentare odată cu publicarea rezultatelor financiare trimestriale.