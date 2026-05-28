Întreruperi în alimentarea cu energie electrică la Torino din cauza caniculei.

Despre acest lucru a devenit cunoscut joi, 28 mai, transmite eurointegration.com.ua.

De menționat că în ultimele zile întreruperile au afectat mai multe cartiere, ceea ce a provocat ambuteiaje din cauza defectării semafoarelor.

Primarul orașului Stefano Lo Russo a declarat că rețeaua electrică are nevoie de investiții suplimentare și întreținere tehnică.

„Din cauza situației dificile cu care ne confruntăm acum, sunt posibile întreruperi în funcționare, în special întreruperi sporadice ale energiei electrice”, a declarat pentru agenție un reprezentant al companiei locale de energie Iren.

Totuși, el a subliniat că viața orașului nu s-a oprit.

Compania care deservește aproximativ 650.000 de consumatori de energie electrică în Torino a remarcat că căldura a venit mai devreme decât se aștepta. Zilele mai lungi și temperaturile ridicate supun cablurile unei sarcini termice, a adăugat aceasta.

Serviciul meteorologic al Italiei prognozează în Torino, pe 28 mai, temperaturi maxime de 32 de grade Celsius.