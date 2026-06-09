Potrivit publicației „Suspilne”, săptămâna trecută, în cadrul consultărilor tehnice, s-a ajuns la un acord asupra a 10 din cele 11 cerințe ale Budapestei, transmite unian.net.

„Unul dintre punctele asupra căruia nu s-a putut ajunge la un acord este reprezentarea minorității naționale în Rada Supremă a Ucrainei. Această problemă a fost momentan scoasă din discuție, iar Ungaria a fost totuși de acord să deschidă primul cluster de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE”, se arată în articol.

Totuși, părțile au convenit să se adreseze Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și OSCE pentru clarificări privind modul în care acest lucru poate fi realizat. Această problemă poate reapărea în timpul negocierilor pentru primul cluster, care vizează, printre altele, drepturile omului.

De menționat că în unele țări din UE (Croația, România, Slovenia) sistemul electoral este organizat astfel încât să existe cote speciale pentru reprezentanții minorităților.

Potrivit publicației, Bulgaria intenționează, de asemenea, să înainteze cerințe către Ucraina în ceea ce privește minoritățile naționale. Un diplomat al UE a declarat:

„Am auzit de la ei că bulgarii doresc asigurarea drepturilor educaționale ale minorității lor în Ucraina. Ei au problema că oamenii lor din străinătate vorbesc de obicei rusa, iar ei vor să dezvolte limba bulgară”.