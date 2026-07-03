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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iulie 2026, 14:34
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Interzicerea telefoanelor mobile în grădinițe și școlile primare, aprobată în Polonia

Seimul Poloniei a adoptat o lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în grădinițe și școlile primare.

Interzicerea telefoanelor mobile în grădinițe și școlile primare, aprobată în Polonia.
Interzicerea telefoanelor mobile în grădinițe și școlile primare, aprobată în Polonia.

Pentru adoptarea amendamentului la lege, împreună cu modificările, au votat 420 de deputați, 6 au fost împotrivă, iar 4 s-au abținut.

Normele prevăd introducerea unei interdicții privind utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive care permit comunicarea, înregistrarea sunetului sau imaginii, începând cu noul an școlar, 1 septembrie 2026. Aceste modificări trebuie acum să fie examinate de Senat, scrie eurointegration.com.ua cu referire la polsatnews.pl.

Interdicția se va aplica elevilor pe toată durata aflării pe teritoriul școlii, adică nu doar în timpul orelor de curs, ci și, în special, în timpul pauzelor.

Utilizarea telefoanelor va fi interzisă și în timpul activităților educaționale organizate în afara teritoriului școlii.

Interdicția nu se aplică internatelor. De asemenea, nu vizează profesorii și alți angajați ai școlilor.

Interdicția generală nu va fi valabilă în timpul excursiilor școlare, însă condițiile de utilizare a dispozitivelor în timpul acestora trebuie stabilite în statutul școlii.

Interdicția privind utilizarea dispozitivelor, în afară de școlile primare, se va extinde și asupra grădinițelor, grupurilor preșcolare din școlile primare și altor forme de educație preșcolară.

Vor exista excepții de la această interdicție: când profesorul consideră că dispozitivul este necesar pentru desfășurarea orelor sau verificarea cunoștințelor: când elevul trebuie să ia urgent legătura cu părinții; când elevul folosește telefonul sau o aplicație specializată din motive medicale, de exemplu pentru monitorizarea stării de sănătate (cu acordul directorului școlii); când apare o amenințare imediată la adresa sănătății sau vieții.

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