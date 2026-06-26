Interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenți în Australia nu a avut niciun efect.

Din decembrie anul trecut, în Australia este în vigoare Legea privind vârsta minimă pentru rețelele sociale. The BMJ a prezentat primele concluzii ale interdicției – iar pentru inițiatorii acesteia rezultatele sunt dezamăgitoare.

Cercetătorii au intervievat 408 adolescenți australieni cu vârste între 12 și 17 ani. Chestionarul a fost aplicat de două ori — chiar înainte de introducerea restricțiilor și la trei luni după. Respondenților li s-au cerut informații despre obiceiurile lor în rețelele sociale din ultimele șapte zile (dacă le folosesc zilnic și cât timp petrec în medie zilnic pe ele); precum și despre metodele de acces la resursele blocate, experiența trecerii prin verificarea vârstei pe platforme și orice încercări de a ocoli aceste verificări, scrie bmj.com.

Pentru o interpretare corectă a rezultatelor, au fost colectate și date demografice: vârsta, sexul, apartenența culturală și lingvistică a participanților.

Peste 85% dintre participanții sub 16 ani continuă să folosească rețelele sociale, în principal de pe propriile conturi (între 54 și 67%).

Dintre aceștia, 66% s-au confruntat cu verificarea vârstei pe platforme — cel mai frecvent prin indicarea autonomă a vârstei (24–39%) sau prin realizarea unui selfie (13–27%).

Încercări de a ocoli restricțiile: utilizarea conturilor false (15–19%) sau accesul prin browser în modul incognito (6–11%).

În cele trei luni de la începutul studiului, utilizarea zilnică a rețelelor sociale:

a rămas stabilă în rândul celor de 12–13 ani;

a scăzut ușor în rândul celor de 14–15 ani (de la 78% la 69%);

și a crescut în rândul celor care au împlinit deja 16 ani (de la 80% la 89%).

Timpul zilnic petrecut pe rețelele sociale de către cei de 12–13 ani și participanții peste 16 ani a rămas practic neschimbat, iar în cazul adolescenților de 14–15 ani a scăzut ușor.

Autorii recunosc că este un studiu observațional și are o serie de limitări — dimensiunea mică a eșantionului, concentrarea participanților într-un singur stat (New South Wales) și bazarea pe auto-raportări. Toți acești factori ar fi putut influența acuratețea și generalizabilitatea rezultatelor.

Cu toate acestea, analizele suplimentare sensibile au confirmat datele obținute, ceea ce indică fiabilitatea lor. Prin urmare, cercetătorii sunt siguri că munca lor „oferă semnale timpurii valoroase care pot ajuta guvernul să ajusteze politica și să stabilească pașii următori în domeniul sănătății și bunăstării”.

Ei au admis, de asemenea, că în viitor eficacitatea interdicției ar putea crește — dar pentru aceasta este necesară cel puțin o monitorizare mai strictă a respectării acesteia.