Interpol caută o femeie cu tatuaj de șarpe, suspectată că ar fi încercat să ucidă un oligarh ucrainean.

Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a scăpat cu greu de moarte pe Coasta de Azur. Cineva a încercat să-l ucidă cu ajutorul unei bombe.

Acum anchetatorii au dat de urma presupusei autoare a tentativei de asasinat. Potrivit Bild, aceasta se îndreaptă spre Germania, unde femeia a fost înregistrată ultima dată, transmite bild.de.

Interpol a publicat fotografii cu ucraineanca Anastasia Berezovskaia, în vârstă de 39 de ani. Ea este suspectată că a pătruns în reședința luxoasă a lui Ermolaev din Monaco, a adus o bombă într-un rucsac și a detonat-o de la o distanță sigură. Ermolaev, amanta sa Anna Nasobina și fiul lor comun au suferit răni grave prin schije și arsuri. Nasobina și-a pierdut ambele picioare.

„Înarmată și periculoasă”

Autoritățile din Monaco avertizează că presupusa infractoare este „înarmată și periculoasă”, iar alături de ea ar putea fi complici. Martorii sunt sfătuiți să o întâlnească cu „maximă prudență”. Potrivit britanicilor de la Daily Mail, imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum suspecta, purtând o pălărie neagră de pescar, a fugit după comiterea faptei peste granița în Franța. Ulterior, se presupune că a ajuns în Italia.

În notificarea Interpol publicată la solicitarea Monaco, Berezovskaia este descrisă ca o „brunetă” cu un tatuaj „pe brațul drept, de la umăr până la cot”, „posibil” un șarpe.

Potrivit Bild, ucraineanca a locuit în Germania ca refugiată din Ucraina. Poliția i-a percheziționat deja apartamentul. Căutările continuă.