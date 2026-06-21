Instanța i-a interzis soției prim-ministrului Spaniei să părăsească țara.

Instanța din Spania a impus restricții stricte împotriva Begoniei Gomez, soția prim-ministrului Pedro Sanchez, care este cercetată într-un dosar de corupție.

Conform deciziei judecătorului de instrucție Juan Carlos Peinado, Begoniei Gomez în vârstă de de 55 de ani, îi este interzis să părăsească țara. În cadrul măsurii preventive, ea este obligată să predea pașaportul și să se prezinte de două ori pe lună la organele de ordine. De asemenea, instanța a dispus notificarea tuturor serviciilor de frontieră, precum și a aeroporturilor civile și militare, pentru a exclude posibilitatea ieșirii sale din țară, transmite dw.com.

Acuzări: de la delapidare la influență

După o anchetă de doi ani, în aprilie au fost formulate acuzații oficiale împotriva Begoniei Gomez. Ea este acuzată de delapidare, corupție, abuz de putere și influență ilegală. Ancheta susține că pentru ea a fost creat special un post la Universitatea Complutense din Madrid.

Potrivit acuzațiilor, această poziție a fost folosită ca instrument în scopuri personale. În centrul atenției anchetei s-a aflat catedra numită „Transformare socială competitivă”. Experții consideră că însăși ideea unei astfel de structuri cu conținut neclar ridica semne de întrebare, iar pentru înființarea ei, susține ancheta, s-ar fi exercitat presiuni asupra conducerii universității. După începerea anchetei, catedra a fost desființată, recunoscându-se că nu avea valoare științifică sau practică.

În octombrie 2024, dosarul a fost extins după ce organizația de extremă dreapta Hazte Oír a depus o plângere, suspectând soția premierului de utilizare ilegală a software-ului universitar.

De asemenea, Begoniei Gomez i se impută o altă posibilă încălcare: ar fi implicat-o într-un proiect de afaceri personale pe funcționara Cristina Alvarez, a cărei salariu era finanțat din bugetul de stat.

Atât Gomez, cât și premierul Sanchez resping categoric toate acuzațiile.

Presiuni politice asupra lui Pedro Sanchez

Dosarul împotriva soției lui Sanchez a devenit parte a unui val mai larg de scandaluri de corupție care au afectat anturajul șefului guvernului. La sfârșitul lunii mai a început un proces răsunător în care sunt judecați 10 oameni, inclusiv reprezentanți ai partidului de guvernământ, Partidul Muncitoresc Socialist Spaniol (PMS): aceștia sunt suspectați de angajări ilegale.

Anterior, în mai, a început procesul împotriva fratelui premierului, David Sanchez, care este, de asemenea, suspectat că a primit un post creat special pentru el.

În paralel, se așteaptă sentința în dosarul fostului ministru al transporturilor Jose Luis Abalos – unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Sanchez. Acesta este acuzat de luare de mită în timpul pandemiei COVID-19, în legătură cu achizițiile de echipamente medicale și măști.

Noi figuranți și anchetă în extindere

Scandalul afectează și alți foști funcționari de partid. Printre ei se numără Leire Diez, suspectată de implicare într-o rețea care a încercat să împiedice anchetele împotriva PMS și guvernului.

De asemenea, a fost pus sub urmărire fostul premier și lider al socialiștilor Jose Luis Rodriguez Zapatero, care a condus guvernul între 2004 și 2011, mentor și consilier apropiat al premierului Sanchez. El este acuzat de influență ilegală și obținere de beneficii, inclusiv în legătură cu lobby-ul pentru sprijinul de stat acordat companiei aeriene în timpul pandemiei. Ancheta susține că, în schimbul ajutorului, ar fi putut fi oferite mită.

Context politic

Seria de anchete intensifică presiunile asupra guvernului actual al Spaniei. Opoziția cere responsabilitate politică, în timp ce susținătorii lui Sanchez denunță o urmărire politică motivată.

Situația se desfășoară pe fondul unei atenții publice sporite asupra problemelor de corupție din înaltele sfere ale puterii țării. Pe 23 mai, la Madrid a avut loc o manifestație masivă în care participanții au cerut demisia imediată a premierului Sanchez. Oamenii consideră că acesta nu putea să nu știe despre încălcările comise de membri ai familiei sale și apropiați ai partidului. La manifestație au participat zeci de mii de persoane.