Instanța din Spania a deschis o anchetă împotriva soției lui Sanchez în cazul fondurilor UE.

Vineri, o instanță din Spania a deschis o nouă anchetă împotriva soției premierului Pedro Sanchez, Begonia Gomez, în dosarul presupuselor abuzuri de putere și fraude legate de fondurile UE.

În timp ce premierul spaniol participă la summitul liderilor UE de la Bruxelles, o instanță din Madrid a decis să înceapă o nouă anchetă împotriva soției sale într-un dosar privind posibile încălcări într-o serie de licitații publice finanțate de UE, transmite eurointegration.com.ua cu referire la efe.com..

Din 2024, Parchetul European (EPPO) a desfășurat o anchetă privind contracte publice de milioane de euro încheiate cu omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, presupus intermediat de soția lui Sanchez.

EPPO a închis dosarul și a trimis materialele înapoi în Spania, unde se verifică acum dacă un contract al agenției digitale de stat Red.es a fost falsificat în favoarea omului de afaceri. Se consideră că Begonia Gomez a semnat scrisori de recomandare pentru compania care a câștigat licitația.

Luni, judecătorul a citat-o pe Gomez la o audiere preliminară după încheierea anchetei – un pas esențial pentru a decide dacă va fi trimisă în fața unui juriu și dacă vor fi aplicate măsuri preventive sau dacă dosarul va fi închis.

Această anchetă completează acuzațiile deja formulate împotriva soției oficialului. Instanța o acuză de abuz de influență și corupție în afaceri legate de activitatea sa la Universitatea din Madrid. Datorită statutului său de soție a premierului, după cum a menționat judecătorul în rechizitoriul său din aprilie anul trecut, ea a beneficiat de extinderea, finanțarea și activitatea catedrei universitare pe care o conduce.

Noile investigații împotriva lui Gomez sporesc presiunea asupra lui Sanchez, în contextul în care scandalurile de corupție din anturajul său apropiat se înmulțesc, iar opoziția cere demisia premierului.