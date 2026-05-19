Instanța din Rusia i-a retras lui Andrei Razin statutul de autor al cântecelor trupei „Laskovîi Mai”.

De asemenea, a fost admisă plângerea depusă de văduva lui Iuri Șatunov, Svetlana.

Despre aceasta a anunțat avocata Asel Muhtarova-Kazarnovskaia. Decizia instanței intră în vigoare imediat, transmite rtvi.com.

Argumentul principal a fost poziția contradictorie a lui Razin, la care a făcut referire instanța.

„Afirmația lui Andrei Aleksandrovici că este autorul acestor opere a fost infirmată de instanță”, a declarat avocata.

Potrivit ei, producătorul „petrece mult timp inventând cele mai neobișnuite pretenții judiciare”. De exemplu, în curând instanța va examina cazul privind marca comercială „Laskovîi Mai”, pe care Razin încearcă să o recupereze după ce înregistrarea a fost anulată prin hotărâre judecătorească.

În paralel, avocații analizează posibilitatea depunerii unei cereri pentru apărarea onoarei și demnității văduvei lui Șatunov.

„De asemenea, se ia în considerare protejarea onoarei și demnității Svetlanei Șatunova împotriva informațiilor calomnioase și neconforme cu realitatea pe care el le răspândește”, a declarat interlocutoarea.