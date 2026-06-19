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tvrain.tv logotvrain
19 Iunie 2026, 20:10
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Instanța din Baku a condamnat la închisoare cetățenii ruși reținuți în 2025

Instanța din Baku a condamnat la închisoare cetățenii ruși reținuți în 2025. Ei au fost acuzați de trafic și distribuire de droguri din Iran și de fraudă cibernetică.

Instanța din Baku a condamnat la închisoare cetățenii ruși reținuți în 2025.
Instanța din Baku a condamnat la închisoare cetățenii ruși reținuți în 2025.

Anton Dracev, Serghei Sofronov, Dmitri Bezuglii și Valeriu Dulov au fost condamnați la patru ani de închisoare, iar Dmitri Fedorov, Boris Timoșov, Alexei Vasilcenko și Ilia Bezuglii la trei ani de închisoare, informează „Dojd”.

Rușii au fost reținuți la Baku pe 1 iulie 2025, pe fondul agravării relațiilor dintre Rusia și Azerbaidjan, după o razie a forțelor ruse asupra reprezentanților diasporei azere din Ekaterinburg. În urma acesteia, doi oameni au murit.

Instanța din Baku a condamnat la închisoare cetățenii ruși reținuți în 2025

Sursă
tvrain.tv logotvrain
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