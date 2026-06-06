Instanța a considerat ilegale măsurile adoptate de Trump privind imigranții din 39 de țări.

În urma acestor măsuri, cetățeni din 39 de țări au fost privați de posibilitatea de a obține decizii privind azilul, permisele de muncă, green card-urile și cetățenia, transmite dw.com.

Dispozițiile sunt ilegale și au împins mulți oameni într-un „iad juridic al incertitudinii”, a decis judecătorul.

El a declarat că imigranții au respectat procedurile legale stabilite de Congres și consacrate în reglementările Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS), dar au fost „forțați să aștepte luni de zile pentru o decizie”.

„Măsurile au fost introduse în contextul unor sentimente anti-imigrație”

Judecătorul, numit în timpul mandatului prezidențial al lui Barack Obama, a afirmat că USCIS a introdus măsurile fără autorități legale și normative și bazându-se pe „sentimente anti-imigrație care nu ar trebui să influențeze luarea deciziilor”.

„Întârzierea USCIS în examinarea dosarelor nu poate fi explicată prin vreo abatere a acestor persoane, dimpotrivă, este cauzată exclusiv de circumstanța nașterii lor”, a citat agenția Reuters.

Decizia a fost o victorie pentru o coaliție de organizații care oferă ajutor imigranților și sindicate, care în martie au depus un proces pentru a contesta măsurile adoptate de USCIS în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

Două valuri de restricții ale administrației Trump

După revenirea la Casa Albă, în iunie 2025, Trump a impus restricții de intrare în SUA cetățenilor a 19 țări. Interdicția totală a devenit valabilă pentru Afganistan, Haiti, Iran, Yemen, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, Republica Congo, Ciad, Guineea Ecuatorială și Eritreea, iar parțială – pentru cetățenii din Burundi, Venezuela, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo și Turkmenistan.

La mijlocul lunii decembrie 2025, președintele SUA a extins lista. În documentul publicat de Casa Albă se menționa că noile restricții, care au început să se aplice din 1 ianuarie 2026, vor afecta 20 de țări și teritorii.

Interdicția totală de intrare s-a extins acum asupra cetățenilor Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Siria, Sierra Leone și Sudanul de Sud, precum și asupra deținătorilor de documente de călătorie emise de Administrația Națională Palestiniană.

Restricțiile parțiale de intrare în SUA au vizat Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Gabon, Gambia, Republica Dominicană, Zambia, Zimbabwe, Coasta de Fildeș, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania și Tonga.