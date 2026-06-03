Inflația în zona euro a crescut la 3,2%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023.

Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023.

Este pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%, informează profit.ro.

Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni. Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat în mai un salt de 10,9% în ritm anual, față de un avans anual de 10,8% în aprilie. În schimb, prețurile la alimente, alcool și țigări au înregistrat o creștere de 2% luna trecută (față de un avans de 2,4% în aprilie).

Inflația de bază, calculată prin excluderea din coșul de consum a bunurilor volatile, cum ar fi resursele energetice și alimentele, a crescut în mai până la 2,5% față de nivelul de 2,2% înregistrat în aprilie. Tocmai dinamica inflației de bază este cea la care Banca Centrală Europeană acordă cea mai mare atenție în elaborarea și adoptarea deciziilor de politică monetară.

Datele publicate de Eurostat întăresc semnificativ argumentele în favoarea majorării ratelor dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la viitoarea ședință din iunie dedicată politicii monetare. Dacă acest lucru se va întâmpla, majorarea va fi prima din aproape trei ani. Analiștii prevăd că în acest an ar putea urma mai multe runde de creșteri ale ratelor. Astfel de măsuri sunt necesare pentru a menține sub control efectele inflaționiste ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Estimarea inflației publicată de Eurostat are caracter preliminar. Estimarea revizuită, care va include și datele privind inflația în Uniunea Europeană în ansamblu, va fi publicată oficial pe 17 iunie. Trebuie menționat că nivelul actual al inflației în zona euro este de peste trei ori mai mic decât cel înregistrat în aprilie în România. Atunci Institutul Național de Statistică al României a anunțat că rata anuală a inflației în țară a ajuns la 10,7%.