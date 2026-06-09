India închide portița pentru petrolierele „din umbră” care ocolesc sancțiunile.

Indian Register of Shipping (IRClass) este unul dintre principalii certificatori mondiali de nave. Excluderea din registrul său va îngreuna probabil obținerea asigurării pentru navă și accesul potențial în porturi, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

Din 2023, IRClass, cu sediul în Mumbai, a exclus din registrul său 235 de nave, în principal petroliere, precum și câteva nave transportatoare de gaze, a declarat directorul executiv al organizației non-profit, Arun Sharma.

Potrivit acestuia, anterior în registru se aflau câteva nave supuse sancțiunilor occidentale, dar acum IRClass aplică o politică de sancțiuni „foarte cuprinzătoare”.

„Din 2023 nu acceptăm nicio navă asupra căreia să fie impuse sancțiuni – fie că sunt sancțiuni ale SUA, Europei sau Marii Britanii”, a spus Sharma.