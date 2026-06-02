2 Iunie 2026, 08:38
14 824
India a solicitat Franței 114 avioane de luptă Rafale în valoare de 38,9 miliarde de dolari

Autoritățile din India au transmis Franței o solicitare oficială pentru achiziția a 114 avioane de vânătoare multifuncționale Rafale destinate forțelor aeriene.

Despre aceasta relatează agenția ANI, citând surse din cercurile guvernamentale.

Valoarea potențialului acord interguvernamental este estimată la 3,23 trilioane de rupii (aproximativ 38,9 miliarde de dolari). Cererea a fost trimisă părții franceze în perioada 25-31 mai. Părțile intenționează să convină asupra condițiilor de livrare în anul 2027.

Sursele agenției menționează că, ținând cont de contractele deja convenite, numărul total de avioane de luptă Rafale pe care India intenționează să le achiziționeze de la Dassault Aviation din Franța poate ajunge la 176 de unități. Anterior, India a încheiat contracte pentru livrarea a 36 de astfel de avioane în cadrul unei achiziții de urgență.

Cererea actuală a Indiei face parte dintr-un program amplu de modernizare a flotei învechite de aviație de luptă a țării. India urmărește să-și întărească forțele aeriene din cauza situației instabile din regiune.

