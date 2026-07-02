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reuters
2 Iulie 2026, 08:51
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India a început livrările de benzină către Rusia

Rusia a început transporturile maritime de benzină din India pentru a atenua criza combustibilului, informează Reuters, citând două surse din industrie.

India a început să livreze benzină către Rusia.
India a început să livreze benzină către Rusia.

Unul dintre interlocutorii agenției a declarat că din India au fost deja trimise cel puțin 60.000 de tone de benzină. O altă sursă a precizat că este vorba despre două petroliere cu loturi de câte 30-40.000 de tone fiecare, scrie reuters.com.

În timpul verii, când cererea de combustibil este tradițional ridicată, consumul zilnic de benzină în Federația Rusă este de cel puțin 110.000 de tone.

Un al treilea interlocutor Reuters afirmă că, în total, Moscova plănuiește să achiziționeze lunar 400.000 de tone de combustibil din străinătate, inclusiv din Belarus, vecinul care deja furnizează benzină Rusiei. În prima jumătate a lunii iunie, Belarus a crescut livrările de combustibil auto către Federația Rusă pe calea ferată aproape de trei ori, până la 70.000 de tone, comparativ cu aceeași perioadă din mai.

Anterior, Kremlinul a declarat că Rusia poartă negocieri cu alte state privind importul de combustibil la prețuri acceptabile. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, la o ședință duminica trecută, a recunoscut că atacurile cu drone asupra rafinăriilor au provocat un deficit în unele regiuni, dar a asigurat că țara face față problemei.

Totodată, rafinăriile indiene au crescut în iunie achizițiile de petrol rusesc până la un record de 2,7 milioane de barili pe zi, compensând închiderea Strâmtorii Ormuz. Cota Rusiei în importurile de materii prime ale Indiei a depășit 50%, în timp ce în mai era de 36,5%.

Sursă
reuters
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