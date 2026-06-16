India a blocat aplicația de mesagerie Telegram timp de o săptămână.

Nemulțumirea autorităților a fost provocată de faptul că întrebările examenului au ajuns în avans în aplicația de mesagerie, scrie reuters.com.

Examenul de admitere cheie pentru facultățile de medicină, cunoscut sub numele de Testul Național de Calificare pentru Admitere (NEET), era programat pentru mai. Cu toate acestea, autoritățile l-au anulat după ce s-a descoperit că întrebările NEET au fost publicate pe Telegram.

Guvernul a stabilit un nou examen pentru 21 iunie. „Măsurile împotriva Telegram au fost luate ca răspuns la utilizarea organizată a platformei de către grupuri infracționale pentru a înșela candidații care susțin reexaminarea NEET 2026”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației.

Restricțiile sunt impuse în conformitate cu legea privind tehnologia informației, care oferă guvernului dreptul de a bloca accesul la site-uri „în interesul suveranității și integrității Indiei”. Autoritățile au declarat că „regretă inconvenientele cauzate” de blocarea aplicației, care va afecta sute de mii de oameni. Totuși, ele asigură că aceasta a fost o măsură extremă la care au fost nevoite să recurgă, deoarece alte încercări de a elimina conținutul de pe platformă nu au avut succes.

Până acum, Telegram nu a comentat blocarea. Potrivit Reuters, în dimineața zilei de 16 iunie, aplicația de mesagerie continua să funcționeze în India.