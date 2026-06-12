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12 Iunie 2026, 18:36
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Închirierea trotinetelor electrice în Bruxelles va fi interzisă din 2027

Autoritățile din Bruxelles au decis să elimine trotinetele electrice de închiriat de pe străzi începând cu anul 2027.

Închirierea trotinetelor electrice în Bruxelles va fi interzisă din 2027.
Închirierea trotinetelor electrice în Bruxelles va fi interzisă din 2027.

Aceasta din cauza creșterii numărului de accidente, a obstacolelor pentru pietoni și a utilizării acestui mijloc de transport de către grupuri infracționale.

În 2025, în regiunea metropolitană Bruxelles, 666 de persoane au fost rănite în accidente cu trotinete electrice, ceea ce reprezintă o creștere de peste un sfert față de 2024. În plus, procurorul din Bruxelles, Julien Moineille, a menționat că trotinetele de închiriat au fost folosite în 25 de cazuri de împușcături în oraș, scrie belganewsagency.eu.

Contractele operatorilor actuali Bolt și Dott expiră la sfârșitul anului 2026, iar autoritățile nu vor emite noi permise. În același timp, închirierea bicicletelor în oraș va continua: concesiunea Villo! va fi prelungită până în septembrie 2028, după care autoritățile intenționează să lanseze un nou sistem cu parcări fixe și biciclete electrice în toate cartierele Bruxelles-ului.

În ultimii ani, restricțiile pentru trotinetele electrice au fost înăsprite și în alte orașe europene: trotinetele de închiriat au dispărut deja de pe străzile Parisului, Madridului și Pragăi.

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