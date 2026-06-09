Incertitudinea globală stimulează turismul în Spania: Țara se apropie de 100 de milioane de turiști.

Regatul Unit a devenit din nou principala piață sursă. În aprilie au sosit de acolo aproximativ 1,7 milioane de vizitatori, cu 2,7% mai mult decât în anul precedent. Franța a ocupat locul doi, cu aproximativ 1,3 milioane de turiști (+5,1%), în timp ce Germania a înregistrat o scădere de 9,1%, până la 1,2 milioane de călătorii, transmite euronews.com.

Catalonia a devenit din nou destinația principală pentru turiștii străini în aprilie, primind 20,8% din totalul sosirilor. Urmau Andaluzia și Comunitatea Valenciană, care au înregistrat, de asemenea, un aflux ridicat de oaspeți din străinătate.

Astfel, între ianuarie și aprilie, Spania a fost vizitată de 26,5 milioane de turiști străini — cu 3,4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INE). Aceste cifre mențin sectorul pe o traiectorie compatibilă cu pragul simbolic de 100 de milioane de turiști pe an, o bornă care părea încă de câteva luni în urmă dificil de atins în 2026.

Aprilie a marcat un moment de cotitură

La începutul anului, sectorul turistic arăta semne de încetinire. Totuși, primăvara creșterea a început să se accelereze. Creșterea numărului de sosiri în aprilie a fost cea mai mare creștere anuală înregistrată în ultimele 12 luni și confirmă rezistența cererii internaționale pentru călătorii în Spania.

Analiștii indică o serie de factori care stau la baza acestei dinamici, printre care recuperarea călătoriilor pe distanțe lungi, în special din America, creșterea călătoriilor din motive profesionale și dorința de a alege destinații considerate stabile în contextul internațional marcat de incertitudini geopolitice.

În acest context, mai mulți experți din industrie consideră că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea contribui la redistribuirea fluxurilor turistice în favoarea destinațiilor percepute ca fiind mai sigure, printre care Spania și alte țări din Europa de Vest.

Deși este dificil de măsurat exact impactul acestui fenomen, accelerarea înregistrată în martie și aprilie coincide cu creșterea numărului de călători din piețele îndepărtate și cu revenirea călătoriilor de afaceri. Potrivit reprezentanților sectorului, această combinație de factori ajută să explice de ce creșterea turismului s-a consolidat după un început de an mai moderat.

Dinamica sosirilor sporește probabilitatea ca, la finalul anului, Spania să atingă din nou cifre record. Totuși, în industrie se subliniază că scopul nu este doar creșterea numărului de vizitatori, ci și sporirea rentabilității și atragerea turiștilor cu o putere de cumpărare mai mare.

Dacă tendința actuală se va menține în sezonul estival intens, Spania se poate apropia foarte mult de pragul simbolic de 100 de milioane de turiști pe an, ceea ce ar reprezenta o realizare fără precedent pentru sectorul turistic național. Modul în care vor evolua rezervările și cererea în lunile următoare va fi decisiv pentru a înțelege dacă acest obiectiv se va transforma în realitate.