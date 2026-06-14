Incendiu la uzina „Azot” din regiunea Tula, în urma unui atac cu dronă asupra Federației Ruse.

Autoritățile din regiunile Belgorod, Orel, Voronej, Tula, Lipețck, Kostroma, Penza și Iaroslavl au raportat amenințarea unor lovituri și doborârea unor drone în timpul nopții, transmite dw.com.

Potrivit guvernatorului regiunii Tula, Dmitri Miliaev, pe teritoriul uneia dintre întreprinderile din Novomoskovsk au căzut „fragmente de drone ucrainene”. Oficialul nu a oferit detalii despre incident, menționând doar că serviciile de urgență au fost mobilizate, natura daunelor este în curs de clarificare, iar în regiune a fost organizat un centru operațional.

Canalul de Telegram Astra a publicat un video, presupus filmat de localnici – în material se vede o explozie și un incendiu care a continuat și la răsărit. Potrivit presei, a fost lovit combinatul chimic „Azot” – unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte azotate din Rusia.

Printre altele, la întreprindere se produc acid acetic și acid azotic, folosite pentru fabricarea octogenului și hexogenului – explozivi utilizați în scopuri militare, deci, probabil, și în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a scris anterior Reuters.

În Orel, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje

În regiunea Orel, apărarea antiaeriană a doborât patru drone, a declarat guvernatorul regiunii, Andrei Klicikov. Potrivit acestuia, nu au fost victime sau pagube materiale.

Totodată, localnicii au raportat că o dronă a lovit un bloc de locuințe din Orel, provocând un incendiu. Publicația Astra, bazându-se pe videouri ale martorilor, scrie că incidentul a avut loc la adresa strada Razdolnaia, 27A, iar incendiul a început pe trei etaje – al 10-lea, al 12-lea și al 14-lea. Oficial, la momentul publicării articolului, nu au fost făcute declarații în acest sens.

Despre un incendiu la un obiectiv nedeclarat după atacul cu dronă au raportat și locuitorii orașului Viazma din regiunea Smolensk.

Mass-media ucraineană: În Rîbinsk arde o bază petrolieră

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat, de asemenea, că din cauza amenințării aeriene au fost impuse restricții de circulație pentru transportul terestru pe drumurile spre Moscova.

Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, în regiune a fost lovită o bază petrolieră în apropiere de Rîbinsk. Localnicii publică videouri cu nori de fum care par să se ridice de pe teritoriul întreprinderii.

Serviciul de presă al Rosaviatsia a anunțat restricții în activitatea aeroporturilor din Tambov, Kaluga, Nijni Novgorod și Iaroslavl din cauza amenințării dronelor.

Anterior, drone ucrainene au ajuns din nou în Tatarstan. Au fost lovite uzina „Nijnekamskneftehim” (considerată una dintre cele mai mari întreprinderi de acest fel din Rusia) și rafinăria „Taneco”.