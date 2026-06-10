Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone.

Despre acest lucru, în noaptea de miercuri, 10 iunie, cu referire la martori oculari, a anunțat canalul Telegram ASTRA. Noaptea, guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorîșev, a avertizat locuitorii regiunii despre pericolul rachetelor. Din cauza amenințării unui atac cu drone, în regiune a fost activat planul „Covor”, transmite dw.com.

Anterior, rafinăria Kuibîșev, parte a grupului de companii „Rosneft”, și-a întrerupt de mai multe ori activitatea din cauza consecințelor atacului cu drone, indică ASTRA. Nu există confirmări oficiale ale incendiului la rafinărie la momentul publicării.

Despre „aprinderea unui rezervor cu combustibil” ca urmare a căderii unor resturi de drone pe teritoriul unui obiectiv civil a anunțat în noaptea trecută guvernatorul regiunii Rostov, Iurie Slusar. „În raionul Millerovo se desfășoară lichidarea incendiului cauzat de impactul dronei. Au fost evacuați locuitorii caselor particulare și beneficiarii unui azil de bătrâni”, a scris el pe Telegram.