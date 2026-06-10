theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
10 Iunie 2026, 08:44
5 298
Copiază linkul
Link copiat

Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone

La rafinăria de petrol Kuibîșev din Samara a izbucnit un incendiu în urma unui atac cu drone.

Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone.
Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone.

Despre acest lucru, în noaptea de miercuri, 10 iunie, cu referire la martori oculari, a anunțat canalul Telegram ASTRA. Noaptea, guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorîșev, a avertizat locuitorii regiunii despre pericolul rachetelor. Din cauza amenințării unui atac cu drone, în regiune a fost activat planul „Covor”, transmite dw.com.

Anterior, rafinăria Kuibîșev, parte a grupului de companii „Rosneft”, și-a întrerupt de mai multe ori activitatea din cauza consecințelor atacului cu drone, indică ASTRA. Nu există confirmări oficiale ale incendiului la rafinărie la momentul publicării.

Despre „aprinderea unui rezervor cu combustibil” ca urmare a căderii unor resturi de drone pe teritoriul unui obiectiv civil a anunțat în noaptea trecută guvernatorul regiunii Rostov, Iurie Slusar. „În raionul Millerovo se desfășoară lichidarea incendiului cauzat de impactul dronei. Au fost evacuați locuitorii caselor particulare și beneficiarii unui azil de bătrâni”, a scris el pe Telegram.

Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone

Incendiu la rafinăria Kuibîșev din Samara după un atac cu drone

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici