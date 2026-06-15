Incendiu la Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev în urma unui atac.

Forțele Rusiei au lansat în noaptea de duminică spre luni, 15 iunie, noi atacuri masive asupra Kievului. Printre altele, atacul a vizat Lavra Pecerska din Kiev, inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO, scrie dw.com.

Pe teritoriul Lavrei a izbucnit un incendiu puternic, a anunțat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkaciuk. Primarul orașului, Vitali Kliciko, a precizat că s-a aprins acoperișul Catedralei Adormirea Maicii Domnului - principalul lăcaș de cult al complexului.

Martorii oculari au publicat pe rețelele sociale un video cu incendiul. La momentul publicării articolului nu au fost raportate victime.

140.000 de abonați din Kiev au rămas fără curent, patru persoane au murit

Dintre alte consecințe ale atacului rusesc asupra Kievului, raportate de autoritățile locale, se numără lovirea unor clădiri rezidențiale în mai multe cartiere ale orașului. Astfel, în cartierul Pecersk din Kiev a fost lovită o clădire rezidențială cu cinci etaje, în Solomenski - o clădire cu nouă etaje, iar în Obolonski, în urma lovirii unei clădiri rezidențiale, a avut loc o prăbușire parțială, a declarat Kliciko.

În cartierul Șevcenko au fost înregistrate mai multe lovituri asupra obiectivelor de infrastructură civilă, inclusiv o piață și un magazin alimentar, scriu mass-media ucrainene. De asemenea, se raportează o lovitură asupra unui bloc de locuințe cu 25 de etaje.

Potrivit lui Timur Tkaciuk, cel puțin patru persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite. În plus, în urma atacului Rusiei asupra Kievului, în partea de nord a capitalei au fost avariate liniile de alimentare cu energie electrică. Din această cauză, 140.000 de abonați au rămas fără curent, a anunțat Kliciko.

La Harkov, în timpul unui atac al Rusiei, au murit salvatori care interveneau la un incendiu provocat de un atac anterior

În timpul atacurilor nocturne ale Rusiei în Ucraina au fost vizate și alte regiuni. Astfel, despre explozii în Harkov a raportat postul local de televiziune „Harkov 24”, agenția AFP și alte mass-media.

Potrivit ministrului ucrainean de Interne, Igor Klimenko, în timpul stingerii unui incendiu la o adresă, un al doilea atac al Rusiei a ucis cinci salvatori. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, a declarat oficialul. Publicațiile ucrainene scriu că salvatorii decedați stingeau incendiul izbucnit în urma bombardamentului din aceeași noapte.