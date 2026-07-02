Incendii forestiere de proporții în Franța provocate de temperaturi neobișnuit de ridicate.

Canicula a provocat o serie de incendii forestiere în sudul Franței, unde, potrivit autorităților, de la începutul sezonului de risc au ars aproape 9.000 de hectare de vegetație, dintre care peste 1.000 doar miercuri.

Incendii active au fost înregistrate în departamentele Hérault, Aude și Bouches-du-Rhône, transmite euronews.com.

Cea mai mare incendiu de astăzi a izbucnit aproape de granița cu Spania, unde focul a cuprins aproximativ 900 de hectare. În zona afectată lucrează peste 800 de pompieri, însă stingerea este îngreunată de vântul puternic și de terenul deluros, care nu permite utilizarea tehnicii terestre.

Două focare importante s-au format lângă Marsilia, extinzându-se în noaptea de miercuri spre joi până la o suprafață de 250 de hectare. Incendiul din Rognac, situat puțin mai la sud, a fost complet controlat înainte de răsăritul soarelui joi, fiind distruse 40 de hectare de pădure.

La Cannes, din cauza apropierii focului, au fost evacuate 2.200 de persoane din campinguri. La lichidarea incendiilor participă 250 de pompieri, tehnică terestră, mai multe avioane de stingere Canadair și elicoptere speciale.

Incendii au izbucnit și în cealaltă parte a țării, în departamentul Finistère din nord-vestul Franței, unde zeci de hectare de pădure au fost distruse.

În total, autoritățile au declarat „nivel roșu” de alertă din cauza riscului de incendii de pădure în 6 departamente, pe fondul unei călduri anormale. Aceasta a persistat pe cea mai mare parte a teritoriului Franței timp de 2 săptămâni, fiind urmată de o scădere ușoară a temperaturii, însă meteorologii promit o nouă perioadă de încălzire periculoasă.