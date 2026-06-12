Încă un partid din Parlamentul României nu va susține guvernul Tomac.

Decizia formațiunii a fost comunicată de liderul său, Dominic Fritz.

„Astăzi, după o săptămână de discuții interne, dezbateri cu Eugen Tomac și convorbiri cu cetățenii din toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține o astfel de decizie”, a declarat el, transmite eurointegration.com.ua citând digi24.ro.

Potrivit lui, partidul este convins că decizia privind guvernul „tehnocratic” va adânci doar haosul și criza politică.

„Această decizie nu este îndreptată personal împotriva lui Eugen Tomac, pe care îl respectăm. De asemenea, nu este o decizie împotriva președintelui. Împărtășim îngrijorarea sa față de amenințarea „extremelor” în România, dar trebuie să fim sinceri cu noi înșine și cu cetățenii”, a adăugat el.

Liderul formațiunii politice a completat argumentele cu o critică la adresa social-democraților pentru că „vor să fie la putere, dar nu vor să își asume responsabilitatea”.

Fritz a menționat că partidul consideră cea mai bună soluție continuarea activității guvernului actual, din care fac parte, ca guvern minoritar.

„USR este gata să guverneze responsabil alături de parteneri de încredere. Iar dacă nu vom găsi susținere, trebuie să ne adresăm cetățenilor, iar ei să decidă – prin alegeri anticipate”, a spus Dominic Fritz.