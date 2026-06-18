Încă două țări au oferit României sprijin pentru asigurarea securității aeriene

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că încă două țări, Slovacia și Portugalia, și-au oferit sprijinul pentru consolidarea protecției României împotriva dronelor.

Despre aceasta a declarat el în discuțiile cu mass-media înaintea summitului UE, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Dan a anunțat că Portugalia și Slovacia au oferit României ajutor pentru a îmbunătăți protecția împotriva dronelor.

Nicușor Dan a amintit că primele care au făcut acest lucru iarna trecută au fost SUA și Franța, ulterior alăturându-se Italia și Spania. Președintele a spus că va discuta și cu alte țări.

„Vom vorbi despre problemele securității europene și voi ridica această temă. Așteptările noastre se referă la o perioadă limitată de timp. Avem deja programul SAFE, avem contracte semnate pentru o serie de echipamente, care vor fi suficiente când vor ajunge. Prin urmare, trebuie să acoperim această perioadă de 1,5 ani pentru un echipament și 2 ani pentru altul”, a detaliat el.