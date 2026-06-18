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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 22:36
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Încă două țări au oferit României sprijin pentru asigurarea securității aeriene

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că încă două țări, Slovacia și Portugalia, și-au oferit sprijinul pentru consolidarea protecției României împotriva dronelor.

Încă două țări au oferit României ajutor pentru asigurarea securității aeriene.
Încă două țări au oferit României ajutor pentru asigurarea securității aeriene.

Despre aceasta a declarat el în discuțiile cu mass-media înaintea summitului UE, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Dan a anunțat că Portugalia și Slovacia au oferit României ajutor pentru a îmbunătăți protecția împotriva dronelor.

Nicușor Dan a amintit că primele care au făcut acest lucru iarna trecută au fost SUA și Franța, ulterior alăturându-se Italia și Spania. Președintele a spus că va discuta și cu alte țări.

„Vom vorbi despre problemele securității europene și voi ridica această temă. Așteptările noastre se referă la o perioadă limitată de timp. Avem deja programul SAFE, avem contracte semnate pentru o serie de echipamente, care vor fi suficiente când vor ajunge. Prin urmare, trebuie să acoperim această perioadă de 1,5 ani pentru un echipament și 2 ani pentru altul”, a detaliat el.

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