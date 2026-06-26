În Venezuela se caută supraviețuitori după un dublu cutremur.

În Venezuela, afectată de cel mai devastator cutremur din ultimii 125 de ani, au început să sosească echipe de salvatori din alte țări. Aeroportul din Caracas este închis din cauza distrugerilor.

Potrivit autorităților, cel puțin 235 de persoane au murit.

La mai bine de o zi după cutremurele devastatoare duble din Venezuela, salvatorii și localnicii caută supraviețuitori sub dărâmături. Joi seara, 25 iunie, numărul victimelor a crescut la 235, a declarat ministrul sănătății din Venezuela, Carlos Alvarado, în emisia televiziunii de stat. Alte aproximativ 4.300 de persoane au fost rănite și au primit asistență medicală, transmite dw.com.

Între timp, autoritățile venezuelene se tem că mii de oameni mai rămân sub dărâmături. Potrivit ministrului de interne Diosdado Cabello, în statul La Guaira au fost afectate peste 70.000 de familii. Acesta a venit în zonele distruse și a anunțat o operațiune de salvare pe scară largă, precum și livrări de apă și alimente.

Ajutor internațional trimis în Venezuela

În multe zone, lucrările de salvare avansează lent din cauza lipsei de personal și echipament, scriu agențiile de presă. Mass-media locală raportează lipsa curentului electric și a apei, precum și cazuri de jaf în magazine.

În Venezuela a început să sosească ajutor internațional. În special, au sosit deja 188 de salvatori din El Salvador. Printre altele, Statele Unite au trimis în țara afectată două nave militare și avioane de transport pentru a sprijini operațiunile de salvare și umanitare. Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat că Bundeswehr este pregătit să trimită în Venezuela șase avioane de transport A400M. Pe 26 iunie, aproximativ 50 de specialiști ai Serviciului german de asistență tehnică THW vor pleca cu avionul în zona de dezastru.

Uniunea Europeană a promis, de asemenea, ajutor, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Parisul va trimite „imediat” în Venezuela un grup de 85 de specialiști în operațiuni de căutare și deszăpezire a dărâmăturilor. Elveția trimite în Venezuela un grup de 80 de salvatori și opt câini de căutare. De asemenea, în țară urmează să fie livrate cu avionul 18 tone de ajutor umanitar, a anunțat Ministerul de Externe de la Berna.

Aeroportul internațional din Caracas este închis din cauza distrugerilor

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență în legătură cu cutremurul. Potrivit acesteia, echipele de salvare coordonate de ONU se îndreaptă spre țara sud-americană pentru a ajuta la operațiunile de căutare și salvare.

Aeroportul internațional din Caracas a fost grav avariat de cutremur și este închis. Acest lucru va îngreuna acordarea ajutorului internațional.

„Duplet seismic” în nordul Venezuelei

Două cutremure au avut loc în nordul Venezuelei pe 24 iunie, la o diferență de doar 39 de secunde. Primul a fost înregistrat la ora 18:04 (01:04, 25 iunie, ora Moscovei), la 24 de kilometri est de orașul San Felipe, în nord-vestul țării. Focarul se afla la o adâncime de 21,9 kilometri.

Al doilea cutremur, mai puternic, a avut loc la câțiva kilometri mai la nord, epicentrul fiind la 16 km de orașul Morón, iar focarul la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Morón, situat pe coasta Caraibelor, se află la aproximativ 168 de kilometri de capitala venezueleană Caracas.

Cel mai afectat de cel mai puternic cutremur din ultimii 125 de ani din Venezuela a fost statul La Guaira, situat pe coasta Mării Caraibelor, unde se află, printre altele, aeroportul Caracas și un port maritim important. Specialiștii Serviciului Geologic al SUA (USGS) au estimat magnitudinea la 7,2 și 7,5. Centrul Național de Alertă pentru Tsunami din SUA a anunțat că este vorba despre un așa-numit „duplet seismic”, un fenomen în care două cutremure de magnitudine mare au loc la câteva secunde distanță în aceeași zonă.