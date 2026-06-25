În Venezuela s-au produs două cutremure devastatoare.

În urma cutremurelor din nordul și centrul Venezuelei, în Caracas s-au prăbușit clădiri rezidențiale și alte construcții. Numărul victimelor ar putea ajunge la 100.000, estimează Serviciul Geologic al SUA.

Două cutremure puternice - în partea de nord și centrală a țării - au avut loc în Venezuela în a doua jumătate a zilei de miercuri, 24 iunie. Ministerul de Interne al Venezuelei a raportat prăbușirea unor clădiri rezidențiale și alte construcții în Caracas, scrie dw.com.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat instaurarea stării de urgență în țară. La rândul său, Serviciul Geologic al SUA (USGS) a publicat o prognoză potrivit căreia numărul posibil al victimelor dezastrului ar putea varia între 10.000 și 100.000 de persoane. Autoritățile venezuelene nu au comunicat oficial despre victime până acum.

Inițial, în țară s-a produs un cutremur cu magnitudinea 7,2, iar la mai puțin de un minut - altul, cu magnitudinea 7,5, transmite agenția Reuters. Se menționează că epicentrul primului cutremur, care a avut loc în jurul orei 18:00, ora locală, a fost situat la aproximativ 28 de kilometri vest de orașul Moron, aflat pe coasta Caraibelor, la circa 168 de kilometri de Caracas. Adâncimea focarului a fost de 13 km. Epicentrul cutremurului ulterior a fost localizat la 16 km de Moron, iar focarul său la o adâncime de 10 km, se arată pe site-ul emisiunii germane de știri Tagesschau.

Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că serviciul de pompieri și poliția luptă cu consecințele distrugerilor „prin toate mijloacele disponibile”. El a transmis condoleanțele familiilor victimelor și celor afectați. Potrivit Tagesschau, oamenii au părăsit clădirile care și-au pierdut stabilitatea în Caracas. „Mulți au fost șocați văzând pereții prăbușiți, când mobilierul de acasă a devenit vizibil de pe stradă”, se arată în raport.



