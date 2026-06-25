theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
25 Iunie 2026, 07:24
10 517
Copiază linkul
Link copiat

În Venezuela s-au produs două cutremure devastatoare

În urma cutremurelor din nordul și centrul Venezuelei, în Caracas s-au prăbușit clădiri rezidențiale și alte construcții. Numărul victimelor ar putea ajunge la 100.000, estimează Serviciul Geologic al SUA.

În Venezuela s-au produs două cutremure devastatoare.
În Venezuela s-au produs două cutremure devastatoare.

Două cutremure puternice - în partea de nord și centrală a țării - au avut loc în Venezuela în a doua jumătate a zilei de miercuri, 24 iunie. Ministerul de Interne al Venezuelei a raportat prăbușirea unor clădiri rezidențiale și alte construcții în Caracas, scrie dw.com.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat instaurarea stării de urgență în țară. La rândul său, Serviciul Geologic al SUA (USGS) a publicat o prognoză potrivit căreia numărul posibil al victimelor dezastrului ar putea varia între 10.000 și 100.000 de persoane. Autoritățile venezuelene nu au comunicat oficial despre victime până acum.

Inițial, în țară s-a produs un cutremur cu magnitudinea 7,2, iar la mai puțin de un minut - altul, cu magnitudinea 7,5, transmite agenția Reuters. Se menționează că epicentrul primului cutremur, care a avut loc în jurul orei 18:00, ora locală, a fost situat la aproximativ 28 de kilometri vest de orașul Moron, aflat pe coasta Caraibelor, la circa 168 de kilometri de Caracas. Adâncimea focarului a fost de 13 km. Epicentrul cutremurului ulterior a fost localizat la 16 km de Moron, iar focarul său la o adâncime de 10 km, se arată pe site-ul emisiunii germane de știri Tagesschau.

Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a declarat că serviciul de pompieri și poliția luptă cu consecințele distrugerilor „prin toate mijloacele disponibile”. El a transmis condoleanțele familiilor victimelor și celor afectați. Potrivit Tagesschau, oamenii au părăsit clădirile care și-au pierdut stabilitatea în Caracas. „Mulți au fost șocați văzând pereții prăbușiți, când mobilierul de acasă a devenit vizibil de pe stradă”, se arată în raport.


Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici