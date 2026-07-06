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6 Iulie 2026, 13:14
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În Venezuela, o fetiță de 12 ani a supraviețuit sub dărâmăturile unei case: S-a hrănit cu ketchup și cașcaval

Când pereții au început să se prăbușească, Fabiana a reușit să iasă din cameră, dar a rămas prinsă sub plăcile de beton. Tavanul era la doar câțiva centimetri de fața ei.

În Venezuela, o fetiță de 12 ani a supraviețuit sub dărâmăturile unei case: S-a hrănit cu ketchup și cașcaval.
În Venezuela, o fetiță de 12 ani a supraviețuit sub dărâmăturile unei case: S-a hrănit cu ketchup și cașcaval.

Primele ore le-a petrecut în liniște deplină, apoi a auzit vocea unei asistente medicale, care și ea a rămas prinsă sub dărâmături. Ulterior, femeia a fost salvată și tocmai ea a informat salvatorii că în interior mai este o fetiță în viață, relatează BBC.

Cu toate acestea, mai multe echipe de căutare nu au reușit să o găsească pe Fabiana. Sub dărâmături și-a găsit telefonul, dar nu avea semnal. Atunci, școlărița a înregistrat un video, sperând că într-o zi va fi văzut.

Pentru a nu leșina, Fabiana a mâncat o sticlă de ketchup și puțin cașcaval ras găsite printre resturi. De asemenea, a încercat să rămână calmă și s-a rugat constant.

Răsturnarea situației a avut loc când un voluntar pe nume Victor a început din nou să o strige pe fată. De data aceasta a auzit și a răspuns. După aceea, salvatorii i-au localizat poziția și au început să sape manual un tunel.

Blanco a suferit o fractură la picior, contuzii și zgârieturi. Potrivit mamei sale, Karina, din aproape 50 de locuitori ai clădirii, au fost salvați în viață doar trei oameni.

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