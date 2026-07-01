În Venezuela, după cutremur, sub dărâmături se află în continuare supraviețuitori.

Salvatorii care intervin la înlăturarea dărâmăturilor după cutremurul din Venezuela continuă să găsească supraviețuitori sub ruine.

Despre acest lucru au povestit pentru canalul CBS News reprezentanții echipelor de salvare din SUA, care activează în zona Caracasului.

Deja de șase zile, sub dărâmături se află bărbatul de 44 de ani, Erman Gil Flores. În momentul cutremurului, el se afla în parcarea subterană a unei clădiri cu 10 etaje, care s-a prăbușit parțial. Flores lucra ca paznic, iar salvatorii cred că el rămâne în interiorul cabinei de pază, ceea ce i-a salvat viața, nefiind rănit mortal. Au reușit să stabilească legătura cu el și să-i transmită apă.

De asemenea, salvatorii au găsit un bebeluș în vârstă de 18 zile care a supraviețuit, iar într-un alt caz au scos de sub dărâmături o femeie cu un copil de nouă luni, care au suferit „răni minore”. Autoritățile venezuelene au declarat că în total au fost salvați aproximativ 6.400 de oameni. Potrivit estimărilor NASA, în Venezuela au fost avariate sau distruse 58.800 de clădiri.

Două cutremure cu magnitudinea 7,2 și 7,5 au avut loc în Venezuela pe 24 iunie. Distrugerile au fost înregistrate în Caracas, precum și în statele Miranda, Aragua, Carabobo, Lara și Yaracuy. Cel mai grav a fost afectat orașul La Guaira, unde cel puțin 100 de clădiri au fost distruse complet. Statul a fost preluat sub control militar. În total, au murit peste 1.700 de persoane. Peste 5.000 de locuitori au fost răniți, iar zeci de mii sunt dați dispăruți.