1 Iulie 2026, 23:26
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În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile pentru victimele cutremurelor
Comisarul președintelui Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor. Politicianul a anunțat acest lucru pe rețeaua socială X.
„În memoria victimelor, am decis să declarăm doliu național pe o perioadă de șapte zile”, a scris reprezentanta președintelui.
Rodriguez a adăugat că Venezuela își exprimă durerea pentru victimele cataclismului.
Politiciana a exprimat condoleanțe familiilor celor decedați și le-a dorit însănătoșire grabnică tuturor răniților.