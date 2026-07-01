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1 Iulie 2026, 23:26
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În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile pentru victimele cutremurelor

Comisarul președintelui Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor. Politicianul a anunțat acest lucru pe rețeaua socială X.

În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor.
În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor.

„În memoria victimelor, am decis să declarăm doliu național pe o perioadă de șapte zile”, a scris reprezentanta președintelui.

Rodriguez a adăugat că Venezuela își exprimă durerea pentru victimele cataclismului.

Politiciana a exprimat condoleanțe familiilor celor decedați și le-a dorit însănătoșire grabnică tuturor răniților.

Sursă
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