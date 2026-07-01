În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile pentru victimele cutremurelor

Comisarul președintelui Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor. Politicianul a anunțat acest lucru pe rețeaua socială X.

În Venezuela a fost decretat doliu național de șapte zile în memoria victimelor cutremurelor.