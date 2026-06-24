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24 Iunie 2026, 10:09
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În SUA vor fi create două poligoane care vor simula condițiile luptelor din Ucraina

În SUA vor fi create două poligoane pentru simularea luptelor din Ucraina, unde vor fi testate sistemele de război electronic, dronele și mijloacele de contracarare a acestora, a declarat ministrul armatei Daniel P. Driscoll.

În SUA vor fi create două poligoane care vor simula condițiile luptelor din Ucraina.
În SUA vor fi create două poligoane care vor simula condițiile luptelor din Ucraina.

El a menționat, de asemenea, posibilitatea unor teste mai ample în afara țării.

„Acolo vor putea fi create condiții pentru desfășurarea luptei radioelectronice și simularea acțiunilor de luptă, precum și organizarea colaborării între producătorii de drone și dezvoltatorii mijloacelor de contracarare a acestora. De asemenea, dorim ca soldații să poată vizita aceste poligoane pentru a-și perfecționa abilitățile și a lucra cot la cot cu dezvoltatorii”, a declarat el pentru CBS News.

Driscoll a adăugat că armata ia în considerare posibilitatea utilizării unui poligon global în afara SUA pentru desfășurarea unor „teste mult mai ample”, inclusiv cu tehnologii hipersonice.

Ministrul a refuzat să răspundă la întrebarea privind locația poligoanelor până când nu vor fi înregistrate progrese în amenajarea acestora.

CBS News, citând propriile observații, precizează că antrenamentele armatei americane pentru contracararea dronelor din aprilie nu au inclus utilizarea sistemelor de luptă radioelectronică, deoarece autoritățile SUA limitează posibilitățile de folosire a acestora pe teritoriul țării.

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