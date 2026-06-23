În SUA au început concedieri în masă în cadrul serviciilor naționale de informații.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit recent pe Bill Pulte noul director interimar al Serviciului Național de Informații al SUA. Acesta, din prima zi în funcție, a început o reducere masivă a personalului instituției.

„Concedierile în cadrul „statului profund” au început”, a declarat o sursă, referindu-se la grupurile de influență din umbră asupra proceselor politice și economice din guvernul federal al SUA, scrie rbc.ua cu referire la cnn.com.

Potrivit CNN, săptămâna trecută Pulte a venit la noul său loc de muncă cu o zi mai devreme, luând prin surprindere directorul interimar Tulsi Gabbard și solicitând o listă cu toți angajații administrației.

Mai mult, lista trebuia să includă evaluările angajaților. Două surse spun că această solicitare ar putea fi legată de ordinul lui Pulte de a efectua concedieri în masă.

Se așteaptă ca reducerile să afecteze puternic Centrul Național Antiterorist (NCTC) și Centrul Național de Contrainformații și Securitate.

Conform publicației CNN, primele concedieri au început deja luni. Ele au fost declanșate după ce democrații din comitetele pentru informații ale Senatului și Camerei Reprezentanților i-au trimis lui Pulte o scrisoare în care îl avertizau asupra riscurilor unei reduceri masive a personalului.

Senatorul Mark Warner și membrul Camerei Reprezentanților Jim Himes au scris în scrisoare că sunt îngrijorați de informațiile privind o posibilă reducere.

Ei au explicat că, după reducerile de personal din 2025 și o posibilă nouă rundă de concedieri, astfel de decizii ar putea pune în pericol misiunea organizației, care a fost creată după 11 septembrie 2001 pentru a preveni atacurile teroriste viitoare.

„Având în vedere lipsa dumneavoastră de experiență în comunitatea de informații, este greu de imaginat că într-un timp atât de scurt ați format o opinie complet informată despre cum să reduceți ODNI fără a pune în pericol securitatea națională... ar trebui să vă abțineți de la aceasta”, au adăugat ei.