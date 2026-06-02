Point.md
2 Iunie 2026, 18:21
10 085
În SUA au fost găsite rămășițele uneia dintre cele 11 cercetătoare dispărute în mod misterios

Trupul Melissei Casias, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit în Pădurea Națională Carson de un turist, care a alertat poliția. Autoritățile și familia au identificat-o ulterior pe cercetătoare.

În statul american New Mexico a fost găsit trupul Melissei Casias, una dintre cele 11 cercetătoare dispărute în mod misterios. Circumstanțele și cauzele decesului femeii nu au fost încă stabilite, scrie cbsnews.com.

Melissa Casias era dată dispărută din 26 iunie 2025. Ea nu s-a prezentat la serviciu și nu s-a întors acasă după o vizită la fiica sa. Cercetătoarea a lăsat într-un loc accesibil portofelul, documentele și telefonul mobil. Ultima dată a fost văzută mergând singură pe o șosea, cu un rucsac în spate.

Melissa Casias lucra la Laboratorul Național Los Alamos, care se ocupă cu cercetări nucleare. În aceeași instituție activa un alt cercetător, în vârstă de 78 de ani, Anthony Chavez, care este de asemenea dispărut.

Din 2022, în SUA au dispărut sau au murit cel puțin 11 specialiști de rang înalt. Majoritatea studiau spațiul cosmic, fizica nucleară sau obiecte zburătoare neidentificate și aveau acces la materiale secrete. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că FBI va începe o anchetă privind seria de dispariții și decese ale oamenilor de știință în circumstanțe ciudate.

Sursă
