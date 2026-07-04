În SUA au fost dezvăluite greșelile comise de Serviciul Secret în timpul atentatului asupra lui Trump
În timpul atentatului asupra lui Donald Trump la un miting electoral din Pennsylvania, în vara anului 2024, Serviciul Secret al SUA nu a identificat amenințarea și nu a alertat paza din cauza problemelor de comunicare.
Agenții Serviciului Secret nu au primit 102 mesaje radio transmise de angajații organelor locale de aplicare a legii și au primit doar cinci apeluri telefonice și trei mesaje text despre Thomas Crux, care a deschis focul, transmite oig.dhs.gov.
„Ca urmare, angajații Serviciului Secret nu au avertizat paza președintelui Trump despre persoana suspectă. Acest lucru s-a întâmplat deoarece Serviciul Secret nu a organizat un centru comun de comunicații cu participarea tuturor organelor de aplicare a legii.
Câțiva angajați ai serviciului de pază au declarat: dacă agenții Serviciului Secret le-ar fi comunicat despre căutările în curs ale persoanei suspecte, ar fi asigurat securitatea președintelui Trump, amânând discursul său sau scoțându-l de pe scenă”, se arată în raport.
FBI a anunțat că cel care a tras în Trump la mitingul electoral a fost Thomas Matthew Crux, în vârstă de 20 de ani. Glonțul a atins urechea candidatului la președinție la acel moment. Atacatorul a ucis o persoană și a rănit alte două. A fost împușcat mortal de angajații Serviciului Secret.
Potrivit raportului, cu câteva ore înainte de tentativă, Crux a lansat o dronă, însă Serviciul Secret nu a înregistrat nici zborul dronei, nici locația atacatorului, „ratând astfel oportunitatea de a detecta și preveni tentativa”.
După cum explică Oficiul Inspectorului General, deși la 13 iulie 2024 la locul mitingului a fost instalat un sistem de contracarare a dronelor, acesta era operat de un singur operator, care nu a urmat o pregătire adecvată și nu a verificat funcționarea sistemului înainte de eveniment. Când sistemul a avut o defecțiune, operatorul a petrecut câteva ore încercând să o remedieze. În acest timp, Crux a lansat drona fără obstacole, iar zborul acesteia a durat aproape nouă minute.
„Crux a controlat drona sa între orele 15:51 și 16:00, în timp ce sistemul de contracarare a dronelor nu funcționa. Drona a zburat la o distanță de 471 de yarzi de scena evenimentului, pe care o înregistra camera sa video, precum și deasupra acoperișului complexului AGR, de unde aproximativ două ore mai târziu Crux a deschis focul asupra președintelui Trump”, se arată în raport.
Potrivit documentului, la ora 18:09 organele de aplicare a legii au contactat Serviciul Secret pentru a „îi avertiza despre o persoană suspectă pe acoperișul clădirii AGR”. Un agent al Serviciului Secret și operatorul de contracarare a dronelor „nu s-au interesat de locația complexului AGR” și „nu au considerat imediat că reprezintă o sursă de amenințare”, iar primul chiar „nu-și amintea să fi primit informații despre prezența persoanei suspecte pe acoperiș”, delegând sarcina operatorului, deoarece Serviciul Secret „avea multă muncă, iar operatorul stătea lângă el și a oferit să ajute”.
În loc să afle locația clădirii AGR de la angajații organelor locale de aplicare a legii, operatorul a căutat această informație pe internet și „a continuat căutările în momentul în care Crux a tras primele focuri”, se arată în raport.
La ora 18:11, la doar două minute după ce Serviciul Secret a fost avertizat despre apariția unei persoane înarmate pe acoperișul clădirii, Crux a tras opt focuri spre Trump. Angajații Serviciului Secret nu l-au considerat o amenințare imediată până când acesta nu a deschis focul, se precizează în document.