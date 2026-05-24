În Serbia au izbucnit revolte după protestele anti-guvernamentale

Despre aceasta au anunțat sâmbătă, 23 mai, postul de televiziune Nova și agenția AP, transmite dw.com.

Potrivit Nova, poliția îndepărtează mulțimea spre clădirea Facultății de Drept, lângă Parlament s-a folosit gaz lacrimogen, se aud explozii de grenade fumigene. Conform publicației, protestatarii au atacat poliția cu torțe, pietre și dispozitive explozive artizanale.

„Toți cei care au atacat polițiștii care asigurau securitatea după încheierea adunării publice (în piață - n.r.) Slavia în această seară vor fi identificați și trași la răspundere conform legii”, au declarat procurorii din Belgrad. Aceștia au adăugat că „condamnă cu fermitate astfel de atacuri și avertizează că agresiunile asupra angajaților poliției constituie infracțiuni penale”. În legătură cu tulburările au fost reținute 23 de persoane, a declarat ministrul de interne al țării, Ivica Dačić.

AP: Zeci de mii de oameni s-au alăturat mitingului

Până atunci, zeci de mii de oameni s-au alăturat mitingului organizat de studenți, în ciuda încercărilor guvernului președintelui Aleksandar Vučić de a opri demonstrațiile în masă, a remarcat agenția AP. Mulți dintre participanți au adus pancarte și purtau tricouri cu sloganul mișcării de tineret „Studenții înving”.

Mai devreme în aceeași zi, coloane de mașini din alte orașe sârbești au sosit la Belgrad. Compania feroviară de stat a Serbiei a anulat toate trenurile spre și dinspre Belgrad pe 23 mai, încercând să împiedice sosirea în masă a oamenilor din alte regiuni.

În Serbia continuă de peste un an protestele în masă

Protestele anti-guvernamentale din Serbia au început în noiembrie 2024 după prăbușirea unui acoperiș de beton la gara renovată din Novi Sad, în urma căreia au murit 16 persoane. Protestatarii sunt convinși că tragedia a fost cauzată de corupție, neglijență în construcție și nepotism în vârful puterii sârbești. Ei cer demisia președintelui Vučić și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

În ianuarie 2025, în contextul protestelor, și-a dat demisia premierul Serbiei și fostul primar al Novi Sad, Miloš Vučević. În martie, parlamentul țării a aprobat această decizie. Noul șef al guvernului a devenit profesorul de medicină Djuro Macut, candidatul propus de Vučić. Totodată, președintele a declarat că „țările democratice nu pot schimba calendarul alegerilor de fiecare dată când apar proteste”.

În septembrie 2025, în timpul unui nou val de proteste anti-guvernamentale în Serbia, au fost reținute peste 40 de persoane. În același timp, 13 polițiști au fost răniți, a anunțat șeful Ministerului de Interne, Dačić. Demonstrații au aruncat pietre și sticle în forțele de ordine, fiind folosite și rachete semnalizatoare și bare metalice. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade fumigene.

În decembrie 2025, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că alegerile anticipate pentru Adunarea Națională (parlament unicameral) vor avea loc în 2026.