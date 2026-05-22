Acesta a precizat că în prezent sunt efectuate verificări ale întreprinderilor armene.

„Pe baza rezultatelor acestei inspecții vom lua o decizie”, a declarat Dankvert, informează MoscowTimes.

Anterior, instituția a descoperit 146 de cazuri de infestare cu insecte și bacterii periculoase în legume și fructe din Armenia, precum și livrări de păstrăv-curcubeu „falsificat”, de „origine europeană presupusă”.

Începând cu 22 mai, Rosselhoznadzor a restricționat importul de produse floricole din Armenia. Decizia a fost explicată prin „protejarea securității fitosanitare și a potențialului de export al Rusiei”. Interdicția a urmat unei declarații a secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, care a acuzat Erevanul de pași „în mod clar neprietenoși” față de Moscova. În special, acesta a criticat Armenia pentru oferirea unei tribune președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan. De asemenea, Șoigu și-a exprimat nemulțumirea față de aderarea republicii la Curtea Penală Internațională, care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Printre alte reproșuri s-au numărat extrădarea cetățenilor ruși către state terțe și „înrăutățirea intenționată a condițiilor de funcționare pentru operatorii economici ruși”.

La rândul său, premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a calificat restricțiile privind exportul de flori din țară drept o situație obișnuită în cazul neconformității produselor cu normele fitosanitare. Potrivit lui, astfel de restricții au existat întotdeauna și au fost introduse de zeci de ori în ultimii opt ani. Pașinian a mai dat asigurări că Armenia „nu va fi niciodată implicată în acțiuni anti-ruse”. „Cu Rusia nu vom intra în dispute sau în conflict, pentru că nu este ceva serios. Rusia este o superputere, căreia trebuie să i se acorde respect. Și interesele Rusiei trebuie, de asemenea, respectate”, a declarat premierul armean.

Anterior, Vladimir Putin, pe fondul aspirațiilor Armeniei spre UE, a îndemnat Erevanul să nu uite de soarta Ucrainei. El a mai declarat că republica ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea la UE și ieșirea din UEEA. Doar în acest caz, potrivit lui, cele două țări ar putea merge „pe calea unui divorț blând, inteligent și reciproc avantajos”.