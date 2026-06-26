În Rusia a decedat fostul ministru al Apărării, Serghei Ivanov.

Fostul ministru al Apărării din Rusia, Serghei Ivanov, a decedat. A condus Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, fiind considerat un posibil succesor al lui Putin.

Ivanov avea 73 de ani, informează meduza.io.

Sergei Ivanov a fost unul dintre cei mai influenți oficiali ruși din ultimele decenii. De-a lungul anilor, a ocupat funcțiile de viceprim-ministru și prim-viceprim-ministru al guvernului, ministru al apărării, secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și șef al administrației prezidențiale.

Din 2016 până în februarie 2026, Ivanov a fost reprezentant special al președintelui pentru protecția mediului, ecologie și transport. Până de curând, a fost și membru al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

În 2007, Ivanov era considerat unul dintre cei mai probabili candidați să-i succeadă lui Vladimir Putin, ar a pierdut bătălia politică în fața lui Dmitri Medvedev.