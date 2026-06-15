Aceștia afirmă că, într-o asociație de grădinărit din apropierea satului Volkovo, casele, serele și plantele au fost acoperite de o peliculă neagră.

„Sunt șocată. Am venit și toată vila noastră este complet acoperită de păcură. Toate plantele, toate. „Ploaia” a trecut”, a povestit una dintre interlocutoarele publicației. Pe înregistrările video realizate de localnici se văd picături negre pe flori și frunze, iar lichidul negru curge de pe copertine, scrie theins.ru

Satul Volkovo este situat la 20 km de Rîbinsk, pe malul râului Sheksna, care se varsă în lacul de acumulare Rîbinsk. Canalul ucrainean de Telegram Supernova+ a publicat o înregistrate video filmată, după cum se afirmă, pe malul râului Volgotnia din regiunea Iaroslavl. Din imagini, apa și malul sunt poluate cu păcură.

În noaptea de 14 iunie, regiunea Iaroslavl a fost atacată de drone ucrainene. După cum s-a raportat, a fost lovit, în special, combinatul „Temp” din Rîbinsk, care servește drept depozit de combustibil.