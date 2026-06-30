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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Iunie 2026, 12:09
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În România va fi restaurată „cea mai îngustă stradă” a țării

În România, s-a decis restaurarea unei străduțe considerate cea mai îngustă din țară și a treia cea mai îngustă din Europa, după ce aceasta a fost închisă pentru siguranța pietonilor.

În România va fi restaurată „cea mai îngustă stradă” a țării.
În România va fi restaurată „cea mai îngustă stradă” a țării.

Despre aceasta informează Digi24, scrie „Europa Liberă”.

Primăria Brașovului a obținut acordul proprietarilor clădirilor pentru refacerea fațadelor de pe strada Sforii, ceea ce va permite redeschiderea accesului prin aceasta.

Străduța este considerată cea mai îngustă din România și a treia cea mai îngustă din Europa. A fost închisă pentru pietoni anul trecut din motive de siguranță, din cauza stării avariate a fațadelor clădirilor care se înalță deasupra ei.

După obținerea acordului proprietarilor de a participa la programul municipal de reconstrucție a fațadelor (aceștia vor trebui să contribuie cu 20% din sumă) și finalizarea lucrărilor, strada va putea fi redeschisă pentru trecere. Costul estimativ al proiectului este de peste 2 milioane de lei românești (381,5 mii euro).

Închiderea străzii din cauza stării avariate a devenit adesea o surpriză pentru turiștii care citeau despre Brașov în ghiduri și doreau să o viziteze. Acești călători exprimă neînțelegere față de modul în care orașul a permis „pierderea” unuia dintre punctele sale turistice și nu se grăbește să redeschidă strada pentru a atrage în continuare turiști.

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