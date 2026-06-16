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digi24.ro logodigi24
16 Iunie 2026, 19:34
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În România se ia în calcul încă un potențial candidat pentru funcția de premier

Trei partide românești ar fi dispuse să susțină pentru funcția de premier actualul ministru interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

În România se ia în calcul încă un potențial candidat pentru funcția de premier.
În România se ia în calcul încă un potențial candidat pentru funcția de premier.

Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), care au făcut parte din coaliția anterioară, iau în considerare formarea unui guvern minoritar condus de Alexandru Nazare, fost ministru al finanțelor, informează digi24.ro.

PNL pare să fi ajuns deja la un acord cu Nazare și îl susține, în timp ce social-democrații nu au reușit anterior să-l convingă.

Potrivit sursei, președintele Nicușor Dan are, de asemenea, o atitudine pozitivă față de Nazare, acesta fiind unul dintre factorii cheie în calculul liberalilor.

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