adevarul.ro logoadevarul
29 Mai 2026, 12:31
26 862
În România se cere expulzarea ambasadorului Rusiei: Am fost atacați pentru prima dată în 82 de ani

Deputatul român Alexandru Muraru a cerut convocarea urgentă a consultărilor NATO conform articolului 4 și expulzarea ambasadorului rus după atacul cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale din Galați.

El a declarat că acesta este primul caz din 1944 când teritoriul României a fost lovit de un aparat militar dintr-o țară care duce un război agresiv la granițele României, transmite adevarul.ro.

Potrivit lui Muraru, un astfel de incident nu poate fi considerat o „eroare tehnică”, iar Rusia încearcă să verifice cât de departe poate merge fără un răspuns dur.

Politicianul a subliniat că victimele unor astfel de atacuri pot fi oameni obișnuiți — familii, copii și persoane în vârstă.

În noaptea de vineri, o dronă de tip Geran-2 a căzut peste o casă de locuit din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10.

Doi oameni au fost răniți, iar pentru locuitorii din Galați, Brăila și Tulcea a fost emis RO-Alert.

Sursă
adevarul.ro logoadevarul
