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25 Septembrie 2026, 08:57
1 774
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În România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de 25 septembrie în România.

În România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3.
În România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3.

Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, seismul a fost înregistrat la ora 01:33, ora locală, în zona seismică Vrancea — Buzău. Hipocentrul cutremurului s-a aflat la adâncimea de 142,8 km.

Epicentrul a fost situat la 55 km sud-est de Sfântu Gheorghe, la 58 km est de Brașov, la 59 km sud de Buzău, la 66 km sud de Focșani, la 72 km nord de Ploiești și la 99 km nord-est de Târgoviște.

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